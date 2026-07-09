I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano un confronto tra Temptation Island e Lino d’Italia in prima serata. Nell’Access Prime Time, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 si è sfidata con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Non sono stati forniti i numeri di ascolto ufficiali, ma lo scontro tra le due trasmissioni è stato evidenziato come principale confronto televisivo della serata.

Gli ascolti tv di ieri, martedì 8 luglio 2026, vedono lo scontro in prima serata tra Temptation Island e Lino d’Italia, mentre nell'Access Prime Time il consueto scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Ascolti tv ieri sera 8 luglio 2026, Temptation Island domanina la prima serata La prima serata di mercoledì 8 luglio 2026 ha visto una netta affermazione di Temptation Island su Canale 5, che domina la sfida degli ascolti. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia conquista 4.007.000 spettatori, pari a un eccellente 32.3% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 8 luglio 2026, Temptation Island contro Lino d’Italia, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

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