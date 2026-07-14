Arte scienza ed ecologia | l’estate di Flowers al Chiostro del Bramante
Al Chiostro del Bramante, il progetto espositivo dedicato a arte, scienza ed ecologia si prolunga dopo il grande riscontro di pubblico nella prima fase. La mostra, incentrata sulle sfide attuali, arricchisce l’offerta culturale romana, confermando il successo dell’iniziativa. La rassegna continuerà durante l’estate, offrendo ulteriori approfondimenti sui temi ambientali e scientifici attraverso le opere esposte.
L’industria culturale romana si arricchisce di un tassello fondamentale per riflettere sulle grandi sfide del presente. Dopo il notevole riscontro di pubblico ottenuto nella sua prima fase, il DART – Chiostro del Bramante prolunga e rinnova il suo progetto espositivo. La mostra Flowers. Meravigliosa Natura resterà infatti aperta durante tutta la stagione estiva, offrendo a cittadini, viaggiatori e famiglie uno spazio per analizzare le fragilità e la bellezza degli ecosistemi. Se l’edizione precedente si concentrava sul fiore come elemento simbolico e politico, questo nuovo capitolo amplia la prospettiva verso l’intero universo naturale. Forme vegetali, animali e marine convivono e dialogano in un equilibrio dinamico che stimola una nuova presa di coscienza sulle responsabilità collettive in tema di ecologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Temi più discussi: ‘Flowers. Meravigliosa Natura’, un nuovo capitolo estivo al Chiostro del Bramante; Flowers. Meravigliosa Natura: l’estate al Chiostro del Bramante tra arte, scienza e natura; Cosa fare a Roma questo weekend con i bambini (11-12 luglio).
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