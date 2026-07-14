L’industria culturale romana si arricchisce di un tassello fondamentale per riflettere sulle grandi sfide del presente. Dopo il notevole riscontro di pubblico ottenuto nella sua prima fase, il DART – Chiostro del Bramante prolunga e rinnova il suo progetto espositivo. La mostra Flowers. Meravigliosa Natura resterà infatti aperta durante tutta la stagione estiva, offrendo a cittadini, viaggiatori e famiglie uno spazio per analizzare le fragilità e la bellezza degli ecosistemi. Se l’edizione precedente si concentrava sul fiore come elemento simbolico e politico, questo nuovo capitolo amplia la prospettiva verso l’intero universo naturale. Forme vegetali, animali e marine convivono e dialogano in un equilibrio dinamico che stimola una nuova presa di coscienza sulle responsabilità collettive in tema di ecologia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Arte, scienza ed ecologia: l’estate di Flowers al Chiostro del Bramante

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