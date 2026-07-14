Arrivano risorse per il sistema dell’antincendio

Il consiglio regionale ha approvato uno stanziamento di 392 mila euro per il nuovo impianto antincendio di Palazzo Mediceo. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione dell’impianto di sicurezza antincendio, che sarà installato all’interno dell’edificio storico. La decisione mira a migliorare le misure di prevenzione e protezione contro incendi. La somma verrà impiegata esclusivamente per lavori di installazione e adeguamento delle strutture di sicurezza.

Il consiglio regionale ha stanziato 392 mila euro da destinare alla realizzazione del nuovo impianto antincendio di Palazzo Mediceo. Non si tratta soltanto di un’opera di adeguamento tecnico ma di un investimento sul futuro del Mediceo, che costituisce il presupposto indispensabile per consentire alla struttura di ospitare mostre di livello sempre più elevato, di ottenere prestiti da grandi musei, fondazioni e istituzioni culturali e di candidarsi ad accogliere esposizioni sempre più importanti, innalzando ulteriormente il livello della propria proposta culturale. Infine, l’intervento consentirà di raggiungere un altro importante traguardo:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MESSA A NORMA ANTINCENDIO

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