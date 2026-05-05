Basilica del Santo tre cupole già protette | entro giugno il nuovo sistema antincendio

Le tre cupole della Basilica del Santo sono state già completate e attualmente sono state installate le protezioni antincendio. Il cantiere continua il proprio lavoro e la conclusione dei lavori è prevista entro il mese di giugno. L’intervento riguarda l’implementazione di un nuovo sistema di sicurezza antincendio per le parti della basilica già completate. I lavori proseguono in modo regolare secondo il cronoprogramma stabilito.

Tre cupole sono già state completate e il cantiere prosegue verso la conclusione prevista entro giugno. La Basilica di Sant’Antonio porta avanti il progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema antincendio del Complesso Antoniano, un intervento pensato per proteggere uno dei luoghi di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Il restauro del Volto Santo. Il ritorno nel Tempietto entro la fine di giugnoIl restauro del Volto Santo era terminato nel settembre scorso, anche se "restano da fare alcune piccole cose". Israele, cardinale Pizzaballa celebra la messa del Sabato Santo nella Basilica del Santo SepolcroIl Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha presieduto la Veglia pasquale del Sabato Santo nella Basilica del Santo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basilica del Santo: tre cupole completate, a giugno via al nuovo sistema antincendio; Voci dell'Umanesimo a Santo Spirito, tre spettacoli speciali della Compagnia delle Seggiole; Pellegrinaggio ad Assisi e La Verna; Chiesa del Baraccano. Pronti tre milioni per il restauro: Lavori nel 2027. Basilica del Santo, tre cupole già protette: entro giugno il nuovo sistema antincendioProcede l’intervento da 1,5 milioni di euro per mettere in sicurezza le otto cupole, l’Archivio della Veneranda Arca e la Biblioteca Pontificia Antoniana: tecnologia Water Mist, edilizia acrobatica e ... padovaoggi.it Natale: Padova, domani alla Basilica del Santo benedizione della mostra dei presepiLa basilica del Santo a Padova si prepara al Natale. Domani, sabato 14 dicembre, dopo la santa messa delle ore 18, sarà benedetta la tradizionale mostra di presepi della Basilica. Tre i presepi che ... agensir.it Antonio800. . Dalla Basilica del Santo, accanto all'Arca di Sant'Antonio e davanti al rilievo marmoreo che raffigura l'episodio del marito violento, fra Massimiliano Patassini, direttore del "Messaggero di sant'Antonio", presenta l'editoriale di maggio. Prendendo i - facebook.com facebook