arriva a locri il tenebroso oblio horror circus

Il 15 luglio a Locri arriva Oblio Horror Circus, uno spettacolo horror-thriller diretto dall’impresario Eusanio Martino. L’evento, già molto apprezzato, si svolge in una location sconosciuta e durerà tutta la serata. Il circo presenta numeri e performance a tema oscuro e inquietante, catturando l’attenzione del pubblico. L’ingresso è previsto con prenotazione obbligatoria.

Il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus a Locri, il 15 luglio, l’esclusivo show dallo strepitoso successo, in chiave horror- thriller, sotto la direzione artistica dell’impresario Eusanio Martino. Lo spettacolo è unico nel suo genere e coniuga circo, teatro, humor e sensualità, oltre a brivido e forti emozioni. “ Uno produzione esclusiva quella di Oblio Horror Circus, uno show dinamico e tenebroso con un cast di artisti specializzati nel settore, pronti ad acrobazie e pura follia”, spiega Eusanio Martino. Oblio Horror Circus, si trova a Locri, C.da Capozzi S.S.116, spettacolo soltanto in esclusiva il15 luglio, ore 21.15. Oblio... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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