Arezzo mette a tavola sport e salute | torna il Food & Sport Festival

Arezzo ospita la quindicesima edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, con il secondo appuntamento ufficiale, il Food & Sport Festival. La manifestazione si concentra sul legame tra alimentazione corretta, attività fisica e benessere psicofisico. L’evento si svolge in città, coinvolgendo appassionati e esperti del settore sportivo e nutrizionale. La kermesse prosegue con diverse iniziative dedicate alla promozione di uno stile di vita sano.

Prosegue ad Arezzo la quindicesima edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport – REVER con il secondo appuntamento ufficiale della manifestazione: il Food & Sport Festival, dedicato al rapporto tra corretta alimentazione, attività fisica e benessere psicofisico. link al programma La seconda giornata dell’iniziativa è in programma mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 18, all’ Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo. L’ingresso sarà gratuito e aperto a cittadini, studenti, associazioni, professionisti del settore e appassionati. Insomma, per una volta si entra allo stadio senza dover discutere di fuorigioco, moduli e centravanti che “devono ancora ambientarsi”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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