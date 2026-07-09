Il Food & Sport Festival si svolgerà ad Arezzo il 14 e 15 luglio 2026, dalle 9 alle 18, presso l’Auditorium AIA. La manifestazione combina sport e gastronomia, con stand dedicati a piatti tipici e attività sportive. Sono previsti momenti di degustazione e dimostrazioni culinarie, oltre a eventi sportivi aperti al pubblico. L’ingresso è gratuito e l’evento coinvolgerà diverse realtà locali e nazionali.

Arezzo torna a mettersi al centro del pallone, dello sport e, stavolta, anche del piatto. Il 14 e 15 luglio 2026, dalle 9 alle 18, l’ Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo ospiterà il Food & Sport Festival, secondo appuntamento della quindicesima edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani. Due giorni dedicati al rapporto tra attività sportiva e sana alimentazione, perché ormai lo abbiamo capito: non basta correre, sudare e fare finta di capirci qualcosa di integratori. Prima o poi bisogna anche guardare nel piatto e chiedersi se quello che mangiamo sia carburante per il corpo o sabotaggio con contorno. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Food & Sport Festival ad Arezzo: quando anche la bistecca deve fare stretching

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