Arena presenta la collezione FW26
Arena presenta la collezione Autunno-Inverno 2026, che introduce il concept “Infinite Flow” e tre linee: Dynamic Changes, Deep Roots e Superfly. La nuova collezione conferma l’impegno del brand nella continua evoluzione del settore swimwear, offrendo nuove proposte per la stagione. La presentazione avviene in un contesto di aggiornamento stilistico e innovativo, con attenzione alle tendenze e alle esigenze del mercato attuale.
La nuova collezione AutunnoInverno 2026 di Arena introduce il concept “Infinite Flow” e tre linee creative – Dynamic Changes, Deep Roots e Superfly. Arena presenta la collezione AutunnoInverno 2026, un capitolo che conferma la continua evoluzione del brand nel mondo dello swimwear. La nuova proposta nasce dall’incontro tra design contemporaneo, supporto tecnico e una visione estetica che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione. Pensata per accompagnare ogni tipo di nuotatore, dai fitness swimmer agli atleti più intensivi, la collezione punta su materiali performanti, costruzioni ergonomiche e un linguaggio visivo sempre più definito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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