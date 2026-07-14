arena presenta la collezione fw26

Notizia in breve

Arena presenta la collezione Autunno-Inverno 2026, che introduce il concept “Infinite Flow” e tre linee: Dynamic Changes, Deep Roots e Superfly. La nuova collezione conferma l’impegno del brand nella continua evoluzione del settore swimwear, offrendo nuove proposte per la stagione. La presentazione avviene in un contesto di aggiornamento stilistico e innovativo, con attenzione alle tendenze e alle esigenze del mercato attuale.