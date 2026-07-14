Appuntamenti | Sono migliaia i non disdetti

Nel 2025, l’Asl Toscana Centro ha inviato 53 promemoria di appuntamenti non disdetti. Disdire una visita richiede solo un minuto, ma può permettere a qualcuno di ottenere un appuntamento che aspetta da settimane. Nonostante ciò, si stimano migliaia di appuntamenti rimasti confermati senza disdetta, lasciando spazi inutilizzati e ritardi nella programmazione. La gestione delle prenotazioni rimane un problema, con molti pazienti che non annullano o spostano le visite.

Basta un minuto per disdire una visita, ma quel piccolo gesto può restituire un appuntamento a chi aspetta da settimane. Eppure nel 2025 l’ Asl Toscana Centro ha inviato ben 53.902 richieste di pagamento del cosiddetto “ malum ”, la penale prevista per chi non si presenta a visite specialistiche o esami diagnostici senza aver annullato la prenotazione. Nel primo semestre del 2026 gli avvisi sono già stati 22.459. I numeri, pur potendo comprendere più segnalazioni riferite allo stesso cittadino, fotografano un fenomeno ancora diffuso nei presidi di Empoli, Prato, Pistoia e Firenze. L’Azienda sanitaria ha inoltre recuperato l’invio degli avvisi relativi ai mesi precedenti ed è ora tornata a regime, con le comunicazioni spedite mensilmente per le mancate presentazioni del mese precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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