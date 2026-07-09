Un grande pioppo con un tronco largo quattro metri, rugoso e spoglio in alcuni rami, si staglia nel parco di Seveso. È uno degli alberi più antichi della zona, testimone silenzioso del disastro di cinquant’anni fa. Quel giorno, un incidente industriale rilasciò diossina nell’ambiente, causando danni e paura. Ora, il sindaco e le autorità visitano il luogo, ricordando il passato e parlando di un possibile ritorno alla normalità.

Seveso (Monza e Brianza), 9 luglio 2026 – Un grande pioppo, un tronco rugoso, largo quattro metri, muto e possente, con qualche ramo spogliato dal caldo e dagli anni, almeno settanta, che ha accumulato. Accanto al gigante, la figura del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina renderà omaggio alla tenacia di un popolo rinato dal più grande incidente chimico dell’Europa Occidentale, che ha insegnato a tutti come l’ambiente e l’uomo non siano risorse da sfruttare all’infinito. Quella pianta, la sola della zona a sopravvivere al veleno, sta in mezzo a un parco, sotto cui riposano, in vasche confinate, i resti del disastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mattarella a Seveso, cinquant’anni dopo il disastro della diossina. Il passato è alle spalle: rinascere è possibile

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