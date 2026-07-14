Anyma porta a Milano ÆDEN | lo show che unisce musica tecnologia e visioni futuristiche

Da 361magazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 settembre 2026 si terrà a Milano l’unica data italiana del tour mondiale di Anyma, con lo spettacolo ÆDEN. L’evento combina musica, tecnologia e visioni futuristiche, creando un’esperienza immersiva. La data segna il debutto europeo del progetto, che si svolgerà in una location ancora non annunciata. L’evento è previsto come un’unica occasione per assistere allo show dal vivo, che mescola performance musicali con elementi visivi innovativi.

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L’appuntamento il 19 settembre. L’attesa è quasi finita: il 19 settembre 2026 l’universo di ÆDEN arriverà a Milano per l’unica data italiana dell’omonimo tour mondiale di Anyma. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti e Social Music City, sarà l’appuntamento conclusivo della stagione di Fiera Milano Live e promette di essere uno degli eventi più ambiziosi mai ospitati dalla venue milanese. Ad accompagnare Anyma sul palco ci saranno cinque special guest di primo piano della scena elettronica internazionale: CamelPhat, Mathame, Miss Monique, 7 SKIES e SLVR, artisti capaci di rappresentare alcune delle diverse anime del genere, dalla techno melodica alla progressive house fino alle sonorità più sperimentali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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