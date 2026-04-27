Pavimenti fotovoltaici e visioni futuristiche | a Milano brilla la tecnologia made in Forlì

A Milano, durante la settimana del design, si è assistito alla presentazione di un’installazione chiamata “Senza fine, beyond space limits”, realizzata dall’architetto Simone Micheli per l’evento Interni materiae del 2026. La mostra si trova nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi e mostra un focus sui pavimenti fotovoltaici e le applicazioni tecnologiche innovative. La tecnologia utilizzata è stata sviluppata a Forlì e coinvolge elementi di design e sostenibilità.