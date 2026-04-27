Pavimenti fotovoltaici e visioni futuristiche | a Milano brilla la tecnologia made in Forlì
A Milano, durante la settimana del design, si è assistito alla presentazione di un’installazione chiamata “Senza fine, beyond space limits”, realizzata dall’architetto Simone Micheli per l’evento Interni materiae del 2026. La mostra si trova nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi e mostra un focus sui pavimenti fotovoltaici e le applicazioni tecnologiche innovative. La tecnologia utilizzata è stata sviluppata a Forlì e coinvolge elementi di design e sostenibilità.
Mentre la settimana del design milanese si avvia verso la sua conclusione, nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano continua a stupire “Senza fine, beyond space limits”, l’ambiziosa installazione firmata dall’architetto Simone Micheli per l’edizione 2026 di Interni materiae.Il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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