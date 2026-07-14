Ekaterina Antropova ha concluso la fase preliminare della Nations League 2026 come la giocatrice con il maggior numero di ace, totalizzando 33 durante le tre settimane di competizione. La sua media si attesta a 2,75 punti per partita dalla linea di battuta. Tra le italiane, invece, Fersino si è distinta per le prestazioni in ricezione e difesa, risultando tra le migliori in queste aree.

Ekaterina Antropova si è rivelata la miglior servitrice della fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile, mettendo a segno ben 33 ace durante le tre settimane di gioco, con una media di ben 2,75 punti dai nove metri per ogni incontro disputato. L’attaccante italiana (aveva incominciato da schiacciatrice, poi è tornata nel ruolo di opposto) ha ampiamente distaccato la canadese Kiera Van Ryk (24). La stessa Van Ryk vanta la palma di miglior marcatrice (271 punti), a precederla belga Martin (233) e la cinese Zhuang (218), mentre Antropova è sesta con 209 punti. Il libero Eleonora Fersino è stata investita del ruolo di libero... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antropova regina degli ace in Nations Legue, Fersino la migliore tra ricezione e difesa: italiane ai vertici

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