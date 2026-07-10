L’Italia ha battuto il Belgio 3-0, conquistando l’ottava vittoria nella Nations League 2026 di volley femminile e qualificandosi per la Final Eight. Antropova ha detto che manca un po’ di coesione, mentre Fersino ha commentato che battuta, ricezione e attacco sono stati promossi. La squadra italiana ha ottenuto la qualificazione senza perdere set, rafforzando la propria posizione nel torneo.

L’Italia ha sconfitto il Belgio con un perentorio 3-0 e ha infilato l’ottava vittoria nella Nations League 2026 di volley femminile, qualificandosi alla Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante. Dopo aver regolato l’Ucraina per 3-1, le Campionesse del Mondo in carica hanno alzato il livello del gioco e hanno travolto le Yellow Tigers senza particolari patemi d’animo, confermandosi al terzo posto in classifica generale e meritandosi così il pass per gli atti conclusivi di Macao. L’opposto Ekaterina Antropova ha fatto la voce grossa, mettendo a segno 23 punti e chiudendo da top scorer una partita di notevole spessore tecnico.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antropova: “Non ci poniamo limiti, manca un po’ di coesione”. Fersino: “Battuta, ricezione e attacco promossi”

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