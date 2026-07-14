Animali in condominio quando il regolamento può limitarne la presenza

Il regolamento condominiale può limitare la presenza di animali domestici. In alcuni casi, le norme interne prevedono restrizioni o divieti specifici per la presenza di animali nelle parti comuni o nelle unità abitative. Tali limitazioni devono essere approvate dall’assemblea condominiale e rispettare le leggi vigenti. La questione riguarda sia le dimensioni degli animali che le modalità di mantenimento, e può variare da condominio a condominio.

Roma, 14 luglio 2026 – La questione per il proprietario di animali non è assolutamente da sottovalutare in quanto spesso il Regolamento di condominio contiene rilevanti limitazioni per ciò che riguarda gli animali domestici, limitazioni che si pensava non esistessero più dopo l’approvazione da parte del Parlamento della Riforma del Condominio con la legge n° 220 del 2012 che modificava l’art. 1138 del Codice Civile. Questo articolo precisa, come è noto che “ Le norme del Regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici ”. LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE IN UN REGOLAMENTO CONTRATTUALE Subito all’indomani della legge, il problema fu quello di determinare se il divieto della detenzione di animali domestici potesse riguardare anche i cosiddetti Regolamenti Contrattuali, cioè approvati all’unanimità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Regolamento di condominio Codice Civile / Convenzione ONU reddit

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