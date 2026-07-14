Kelci-Rose Bowers, modella e calciatrice inglese nata nel 2004, ha deciso di sostenere l’Argentina, paese del suo fidanzato, invece dell’Inghilterra. La sua scelta ha suscitato reazioni nel mondo delle WAGS, in vista della semifinale dei Mondiali tra le due nazionali. La posizione di Bowers, coinvolta nel mondo del calcio e del glamour, si è fatta notare per questa decisione di supportare la squadra del partner piuttosto che quella del suo paese natale.

Il mondo delle WAGS è in subbuglio e la colpa - o il merito, a seconda dei punti di vista - è tutta di Kelci-Rose Bowers. La modella e calciatrice inglese, classe 2004, si trova in una posizione a dir poco scomoda in vista della semifinale dei Mondiali che vedrà scontrarsi Inghilterra e Argentina. Mentre il resto della nazione si prepara a sostenere i Tre Leoni, Kelci-Rose ha deciso di andare controcorrente, dichiarando apertamente che tiferà per l’Albiceleste. La motivazione? Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce: il suo compagno è infatti il difensore del Tottenham, Marcos Senesi, recentemente convocato dal ct Lionel Scaloni proprio a ridosso dell'inizio del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amore o Patria? La wag Kelci-Rose Bowers "tradisce" l'Inghilterra per il fidanzato Marcos Senesi

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