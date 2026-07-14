Amighetti centra la tripla agli Euopei | oro argento e bronzo nella Fossa universale
A Valencia, la tiratrice di Costa Volpino ha vinto tre medaglie ai Campionati Europei di tiro a volo: oro, argento e bronzo nella disciplina della Fossa universale. Ha contribuito alla vittoria di squadra e si è classificata seconda in Coppa Europa. Nella gara individuale Lady, ha ottenuto un podio rimontando nell’ultima giornata.
TIRO A VOLO. A Valencia la tiratrice di Costa Volpino mette la firma sul successo a squadre, è seconda in Coppa Europa e sale sul podio nella gara individuale Lady rimontando nell’ultima giornata. «Felice della conferma». Oro, argento e bronzo. Rachele Amighetti centra il suo personale podio agli Europei di tiro a volo, firmando un super tris nella Fossa universale a Valencia. Ma l’impresa di Rachele è il bronzo nella gara individuale Lady, centrato grazie alla rimonta nell’ultima giornata con la risalita dal quarto al terzo posto. Amighetti sale sul podio con 183 piattelli alle spalle dell’azzurra Revello e della spagnola Clemente del... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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