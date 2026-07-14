Amighetti centra la tripla agli Euopei | oro argento e bronzo nella Fossa universale

Notizia in breve

A Valencia, la tiratrice di Costa Volpino ha vinto tre medaglie ai Campionati Europei di tiro a volo: oro, argento e bronzo nella disciplina della Fossa universale. Ha contribuito alla vittoria di squadra e si è classificata seconda in Coppa Europa. Nella gara individuale Lady, ha ottenuto un podio rimontando nell’ultima giornata.