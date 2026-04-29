Nel corso della venticinquesima edizione di Amici, la docente Anna Pettinelli ha rivolto dure critiche ai cantanti in gara, lanciando anche un'inaspettata sfida. Durante le puntate, sono state pronunciate parole rivolte a Maria De Filippi, conduttrice del programma. La trasmissione si sta sviluppando con prove e sfide tra i concorrenti, mentre i professori monitorano attentamente le performance, in attesa di individuare il possibile vincitore.

Amici 25 è ormai entrato nel vivo e i professori sono pronti a mettere alla prova i concorrenti per scoprire chi vincerà. Fra loro Anna Pettinelli che ha fatto discutere per aver proposto lo stesso guanto di sfida a tutti i cantanti dello show di Maria De Filippi. Amici 25, Anna Pettinelli contro tutti i cantanti. Nell’ultimo daytime Anna Pettinelli ha preso una scelta radicale, decidendo di mettere alla prova ben quattro cantanti. Ad Elena, Angie, Lorenzo e Riccardo è stato consegnato lo stesso guanto di sfida contro Gard. Ciò significa che tutti gli allievi dovranno affrontare Gard con lo stesso pezzo. Elena è stata la prima cantante a ricevere la lettere della Pettinelli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Anna Pettinelli contro tutti i cantanti: il guanto di sfida e le parole su Maria De Filippi

Amici 25 - La prof. Pettinelli sospende la maglia a Flavia

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