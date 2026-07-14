Amici 26 nuove regole e discipline aggiuntive | le anticipazioni

Amici 26 potrebbe tornare con una formula più ampia del solito, secondo le anticipazioni. Il talent di Maria De Filippi, previsto in autunno su Canale 5, sta introducendo nuove regole e discipline aggiuntive. Le modifiche riguardano non solo i professori, ma anche altri aspetti del programma, che potrebbe presentarsi al pubblico con un formato rivisto e più articolato rispetto alle stagioni precedenti.

Amici 26 potrebbe presentarsi al pubblico con una formula più larga del solito. Il talent di Maria De Filippi, atteso su Canale 5 in autunno, sarebbe al lavoro su novità legate non solo ai professori. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica curata da Giuseppe Candela, la scuola potrebbe aprire le porte anche ad alcune discipline. Professori Amici 26, un altro possibile addio: di chi si tratta La scuola di Amici guarda oltre canto e ballo. Il punto più interessante riguarda il cuore del format. Amici di Maria De Filippi potrebbe affiancare nuove prove alle categorie storiche. Non solo cantanti e ballerini, quindi, ma anche percorsi legati allo sport. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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