Gli architetti chiedono regole chiare per la riqualificazione di Bagnoli dopo l’America’s Cup, evento che ha portato l’attenzione internazionale sulla zona. L’obiettivo è trasformare l’area in modo stabile e pianificato, sfruttando l’occasione offerta dall’evento. La richiesta arriva in vista delle future operazioni di sviluppo, con l’intento di evitare interventi improvvisati. La discussione riguarda la gestione delle risorse e la definizione di linee guida precise per il riuso dell’area.

NAPOLI – L’America’s Cup rappresenta un’opportunità irripetibile non solo per l’organizzazione di un grande evento internazionale, ma soprattutto per il futuro di Bagnoli e dell’intera città. È questo il punto di partenza della riflessione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, che richiama l’esperienza di Valencia, dove la manifestazione velica ha innescato un processo di rigenerazione urbana capace di produrre effetti duraturi sul piano economico, turistico e infrastrutturale. «Napoli ha oggi la possibilità di trasformare un grande evento sportivo in un motore permanente di sviluppo urbano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - America’s Cup, gli architetti: «Dopo l’evento servono regole certe per trasformare Bagnoli»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Ultimate PARIS Travel Vlog

Notizie e thread social correlati

America's Cup, Bennato canta l'inno dell'evento: «Bagnoli è la bella addormentata che aspetta il bacio del principe per svegliarsi»Edoardo Bennato ha scritto e interpretato l’inno dell’America’s Cup, che si svolgerà con base operativa a Bagnoli.

Bagnoli, via i detriti. ?Sigilli? alla colmata: nasce una terrazza per l'America's CupA Bagnoli, i lavori per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della colmata sono iniziati, con l’obiettivo di trasformarla in una terrazza...

Temi più discussi: America's Cup, gli architetti: Dopo l'evento servono regole certe per trasformare Bagnoli; America’s Cup, architetti: A Bagnoli servono regole certe; Premio Ischia, Manfredi America's Cup straordinaria occasione per territorio -; Commercio, Confersercenti raccoglie firme per negozi di prossimità.

AMERICA'S CUP - L'Ordine degli Architetti: Dopo l'evento servono regole certe per trasformare Bagnoli ift.tt/8n47cpg x.com

Il turista giapponese della Coppa del Mondo ha avuto la piena esperienza americana reddit

Napoli, America’s Cup. Gli architetti: Dopo l’evento servono regole certe per trasformare BagnoliIl presidente Antonio Coppola indica il modello Valencia: L'America's Cup sia l'inizio di una nuova stagione di sviluppo urbano, con procedure rapide e ... sciscianonotizie.it

America's Cup, gli architetti: Dopo l'evento servono regole certe per trasformare BagnoliIl presidente Antonio Coppola indica il modello Valencia: l'evento sia l'inizio di una nuova stagione di sviluppo urbano ... rainews.it