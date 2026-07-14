American Auto il Tar riapre la partita | la concessionaria di Bacoli pronta a rialzare le serrande
Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di riaprire il procedimento riguardante la concessionaria di Bacoli, coinvolta in accuse di truffa presentate da diversi clienti. La decisione consente alla società di riprendere le attività e di valutare eventuali azioni per riaprire le porte al pubblico. La concessionaria ha annunciato l’intenzione di rialzare le serrande e di riprendere il servizio, in attesa delle nuove determinazioni giudiziarie. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Nuovo capitolo nella vicenda della American Auto, la concessionaria di Bacoli finita negli ultimi mesi al centro dell'attenzione per le presunte truffe denunciate da numerosi clienti. La sede si prepara a riaprire dopo la decisione del Tar Campania che ha accolto il ricorso presentato dal titolare Enrico Ioffredo. Ad annunciare la ripresa dell'attività è stato lo stesso Ioffredo attraverso i propri canali social, spiegando che la concessionaria riaprirà entro due giorni. Il tiktoker ha inoltre anticipato l'apertura di altre due sedi, senza fornire ulteriori dettagli. La svolta trova conferma anche in una determina dirigenziale del Comune di Bacoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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