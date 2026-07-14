American Auto il Tar riapre la partita | la concessionaria di Bacoli pronta a rialzare le serrande

Notizia in breve

Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di riaprire il procedimento riguardante la concessionaria di Bacoli, coinvolta in accuse di truffa presentate da diversi clienti. La decisione consente alla società di riprendere le attività e di valutare eventuali azioni per riaprire le porte al pubblico. La concessionaria ha annunciato l’intenzione di rialzare le serrande e di riprendere il servizio, in attesa delle nuove determinazioni giudiziarie. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.