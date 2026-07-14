Ambiente la crisi climatica al centro del nuovo numero della rivista Articolo 9

La crisi climatica è il tema centrale del nuovo numero della rivista «Articolo 9», diretta da Paolo Cento e giunta al quarto anno di pubblicazioni, presentata pochi giorni fa nella splendida cornice della Terrazza Mirador di Roma e promossa dall’editore Loris Talone. «Un bel traguardo per una rivista cartacea totalmente riciclata - ha detto Paolo Cento -. La questione climatica di questi giorni ci conferma la necessità di una proposta editoriale non ideologica, tesa a fornire strumenti di approfondimento per un’economia green della sostenibilità e della conversione». La crisi climatica è affrontata come un'emergenza che impone una transizione ecologica quale leva di sicurezza nazionale, giustizia sociale e crescita economica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Il cambiamento climatico difficilmente sarà al centro dell'attenzione fino al 2030.

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