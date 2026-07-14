Altra doccia gelata dall’Inghilterra anche Emery blinda il Dibu | Sono soltanto voci contiamo molto su di lui
Il tecnico dell’Aston Villa ha dichiarato che le voci sul possibile trasferimento di Martinez sono infondate, sottolineando che il portiere è molto importante per la squadra. La conferma arriva dopo settimane di incertezze e trattative non definitive. La Juventus, che aveva mostrato interesse, dovrà riconsiderare i propri piani, dato che il giocatore sembra orientato a rimanere in Premier League. La decisione del club inglese complica le strategie di mercato dei bianconeri.
di Luca Fioretti Le dichiarazioni del tecnico dell’Aston Villa complicano i piani bianconeri: Dibu Martinez verso la permanenza in Premier League. Dopo le recenti frenate sul fronte dirigenziale, le speranze della Juventus di arrivare a Emiliano Martinez subiscono un altro durissimo colpo. A raffreddare ulteriormente la pista ci ha pensato direttamente Unai Emery, tecnico dell’ Aston Villa, le cui parole rischiano di chiudere definitivamente le porte a un trasferimento del portiere campione del mondo. Da settimane il nome del “Dibu” viene accostato con insistenza ai bianconeri, alla costante ricerca di un profilo di caratura internazionale per blindare la porta, ma i continui segnali che arrivano dall’Inghilterra viaggiano in una direzione diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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