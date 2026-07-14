Altra doccia gelata dall’Inghilterra anche Emery blinda il Dibu | Sono soltanto voci contiamo molto su di lui

Notizia in breve

Il tecnico dell’Aston Villa ha dichiarato che le voci sul possibile trasferimento di Martinez sono infondate, sottolineando che il portiere è molto importante per la squadra. La conferma arriva dopo settimane di incertezze e trattative non definitive. La Juventus, che aveva mostrato interesse, dovrà riconsiderare i propri piani, dato che il giocatore sembra orientato a rimanere in Premier League. La decisione del club inglese complica le strategie di mercato dei bianconeri.