L’estate di Alo si espande con il takeover di locali a Saint-Tropez e Bodrum, dopo aver personalizzato l’hotel Martinez di Cannes e lanciato lo yacht Alo Voyage. Il brand, specializzato in benessere psico-fisico, porta le sue attività nelle località mediterranee più note.

Entra nel vivo l’estate firmata Alo. Il brand lifestyle che ha portato nelle strade lo yoga, infatti, amplia il suo raggio d’azione. Dopo aver personalizzato l’hotel Martinez di Cannes e varato lo yacht del benessere, Alo Voyage, la label losangelina firma il takeover del GiGi di Saint-Tropez e di Bodrum. Dal primo luglio Alo, che tra le sue fan vanta nomi come Barbara Palvin, Jennifer Lopez e Kendall Jenner, è protagonista di un’attivazione che non si limita a vestire gli spazi, ma prevede un ricco palinsesto di iniziative con sessioni di yoga e meditazione con floating sound bath. “Saint-Tropez e Bodrum occupano un posto unico... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alo riscrive le abitudini dell’estate mediterranea all’insegna del benessere psico-fisico

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