La relazione finale sull’alluvione evidenzia che gli argini e il sistema fognario sono ancora considerati fragili. Sono stati segnalati alcuni interventi realizzati, ma restano criticità significative sia nelle infrastrutture che nelle misure di ristoro per i cittadini colpiti. La relazione analizza sia le azioni già compiute sia le aree in cui sono ancora necessari interventi per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze.

Quello che è stato fatto e quelle che invece sono le principali criticità ancora in essere. Sia che si parli di interventi sul territorio o di ristori ai cittadini. Si è concluso il lavoro della commissione consiliare temporanea sull’alluvione, istituita nel marzo del 2024 e voluta da tutte le forze politiche a seguito dell’alluvione di tre anni fa. "Un’alluvione – dice il presidente della commissione, Marco Monticelli - aggravata da arginature fragili e da un sistema di acque basse e fognario insufficiente, che ha trovato conferma nel marzo 2025 con gli allagamenti dovuti alle sole precipitazioni più intense". La commissione, infatti, ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alluvione, la relazione finale: "Argini e sistema fognario fragili"

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