Nuovo sistema fognario | lavori nella fase clou
Sono in corso lavori per un nuovo sistema fognario a Barberino Tavarnelle, con un investimento di 5 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la rete di smaltimento delle acque reflue e aumentare la sostenibilità ambientale del territorio. La fase principale dei lavori è in corso, con interventi che riguardano la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui dettagli tecnici specifici.
Investimento da 5 milioni di euro per le fogne di Barberino Tavarnelle che punta a essere un territorio all’avanguardia sul fronte della sostenibilità ambientale e della qualità della vita. I lavori per il nuovo sistema fognario sono appena entrati nella loro fase cruciale. Un investimento strategico da quasi 5 milioni di euro (per l’esattezza 4,8 milioni), finanziato da Publiacqua in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, che promette di rivoluzionare la gestione idrica e igienico-sanitaria dell’intera area chiantigiana. Il cuore del cantiere si trova in queste ore lungo il tratto della via Cassia compreso tra la rotonda del cimitero di Barberino e la pineta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
MANICKCHAND BLAMES CITY COUNCIL FOR EAST RUIMVELDT'S NEGLECT
Notizie e thread social correlati
Via Romana, completati i lavori al sistema fognario: dal ritrovamento archeologico alla sicurezza idraulica. Le tappeNella zona di via Romana sono stati completati i lavori al sistema fognario, un progetto iniziato diversi anni fa e costato circa 4 milioni di euro.
La manifestazione giovanile. Torneo nella fase clou. Lunedì le premiazioniSi è conclusa nella tarda serata di ieri la fase a gironi del 21° Torneo Internazionale Città di Montecatini Terme, evento che ha visto la...
Temi più discussi: Nuovo sistema fognario: lavori nella fase clou; Mestre, avanti con il nuovo sistema fognario: al via i lavori alle Corti di viale San Marco; Viva Servizi, al via i lavori per il nuovo sistema fognario a Nidastore di Arcevia; Nota informativa del Consorzio Depurazione Acque del Savonese per lavori di sostituzione rete fognaria in via Montenotte tratto tra via Astengo e via Verzellino.
Arcevia: Viva Servizi, al via i lavori per il nuovo sistema fognario a Nidastore https://vivere.me/gNnZ-f facebook
Nuovo sistema fognario: lavori nella fase clouInvestimento da 5 milioni di euro per le fogne di Barberino Tavarnelle che punta a essere un territorio all’avanguardia sul fronte della sostenibilità ambientale e della qualità della vita. I lavori p ... lanazione.it
#Gjadër ha richiesto ingenti interventi di stabilizzazione del terreno con pali di 15m.,lavori X portare l’ #elettricità,il sistema #fognario,inesistente in questa parte dell’ #Albania Uno spreco enorme mentre si taglia la spesa pubblica x.com
Mestre, avanti con il nuovo sistema fognario: al via i lavori alle Corti di viale San MarcoIl Consiglio di Amministrazione di Veritas ha dato il via libera al progetto e alla gara d’appalto per il secondo lotto dei lavori di ammodernamento della rete fognaria nelle Corti di viale San Marco, ... genteveneta.it