Nuovo sistema fognario | lavori nella fase clou

Notizia in breve

Sono in corso lavori per un nuovo sistema fognario a Barberino Tavarnelle, con un investimento di 5 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la rete di smaltimento delle acque reflue e aumentare la sostenibilità ambientale del territorio. La fase principale dei lavori è in corso, con interventi che riguardano la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui dettagli tecnici specifici.