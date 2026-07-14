Allegri si presenta al Napoli | da De Bruyne al modulo

Massimiliano Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo, in occasione di un evento ufficiale. Accanto a lui era presente il presidente del club. Durante la presentazione, sono stati discussi aspetti relativi al modulo di gioco e alle strategie per la squadra. Non sono state fornite dichiarazioni su eventuali acquisti o obiettivi specifici. L’evento ha segnato l’ingresso ufficiale di Allegri sulla panchina del club.

L’ESORDIO DI ALLEGRI. Massimiliano Allegri è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli al Teatro San Carlo, accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico toscano ha annunciato che Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si aggregheranno al gruppo il 5 agosto 2026, dopo l’arrivo anticipato di McTominay e Noa Lang. Allegri ha inoltre chiarito che tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non ci sarà alternanza, ma una gerarchia netta con un solo portiere titolare. Sul modulo, il tecnico ha lasciato aperte diverse opzioni, evidenziando la duttilità della rosa erede di Antonio Conte. Cosa ha detto Massimiliano Allegri nella sua prima conferenza stampa al Napoli su modulo, Lukaku e De Bruyne?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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