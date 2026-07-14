Allegri per lui al San Carlo 600 invitati | la mattinata di gala del Napoli
La mattina di gala al teatro San Carlo ha visto circa 600 invitati riuniti per l’arrivo di Allegri a Napoli. La presenza dell’allenatore è stata annunciata come un evento speciale, con un pubblico numeroso in attesa. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera formale e accuratamente organizzata, con i partecipanti seduti in platea e pronti a seguire l’evento. La giornata si è conclusa senza incidenti o imprevisti.
Fa bene il Napoli a considerare un evento l’arrivo di Allegri a Napoli. A De Laurentiis, ormai è noto, piacciono le cose in grande. Rudi Garcia a Capodimonte, Antonio Conte a Palazzo Reale e Massimiliano Allegri al San Carlo. Fa bene il Napoli a considerare un evento l’arrivo di Allegri a Napoli. Viviamo tempi in cui Pirlo può diventare ct della Nazionale e Allegri è considerato l’anti-calcio. Va così. Il livornese è un grandissimo colpo del Calcio Napoli. Allenatore di prima fascia, una vasta conoscenza calcistica, non ha alcun problema a gestire piazze e maglie che pesano. Si è forgiato al Milan di Berlusconi e ha vinto quasi tutto alla Juventus di Andrea Agnelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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