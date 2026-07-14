Allegri ha dichiarato di aver ereditato una squadra da Conte per la seconda volta, affermando che questo porta bene. Ha ricordato di aver concluso il suo precedente incarico alla Juventus con la vittoria di una Coppa Italia. La sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli è avvenuta oggi, con un intervento in conferenza stampa.

di Luca Fioretti Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Le sue parole. Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore del Napoli. Di seguito le parole dell’ex tecnico della Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PRESENTAZIONE – « Buongiorno a tutti, per me è troppo tutta questa presentazione. E’ la prima volta che mi capita, ringrazio il presidente. Il Napoli da quando c’è il presidente da 17 anni solo una volta è stato fuori dall’Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Negli... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Allegri: «È la seconda volta che eredito una squadra da Conte, porta bene. Alla Juve ho chiuso vincendo una Coppa Italia»

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