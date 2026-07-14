Allarme in Italia | faglia sotto il mare può succedere da un momento all’altro La situazione

Una grande faglia sottomarina si estende sotto il Mar Ionio, davanti alla costa orientale della Sicilia. Questa frattura, lunga decine di chilometri, corre sui fondali marini ed è stata identificata come ancora attiva in uno studio internazionale. La presenza di questa faglia rappresenta un potenziale rischio sismico, poiché potrebbe generare terremoti improvvisi. La sua attività è stata confermata da recenti ricerche, senza che siano stati ancora definiti i tempi di eventuali eventi sismici.

Sotto il Mar Ionio, davanti alla costa orientale della Sicilia, c’è una frattura enorme e finora poco conosciuta. Corre per decine di chilometri sui fondali e, secondo una ricerca internazionale, è ancora attiva. La sua mappatura riaccende l’attenzione su un territorio dove la memoria dei grandi terremoti non si è mai davvero spenta. Si chiama Faglia Nord Alfeo ed è lunga circa 80 chilometri. Gli studiosi l’hanno individuata al largo di Catania grazie a rilievi ad altissima precisione: una scoperta importante per comprendere meglio le strutture tettoniche sommerse e il rischio sismico della Sicilia orientale. Faglia Nord Alfeo, cosa hanno scoperto i ricercatori nel Mar Ionio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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