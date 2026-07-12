Incidente ad alta quota sulle Alpi Orobie | escursionista 54enne scivola dalla cresta e precipita per 100 metri è grave
Un escursionista di 54 anni è caduto da una cresta a circa 100 metri di altezza sulle Alpi Orobie, tra le province di Sondrio e Bergamo. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso sul luogo dell’incidente. Le forze di soccorso hanno intervenuto con un’eliambulanza e tecnici specializzati. La dinamica esatta della caduta non è ancora nota.
Sondrio, 12 luglio 2026 – Grave incidente sulle montagne della Lombardia questo pomeriggio, domenica 12 luglio, tra le province di Sondrio e di Bergamo, sulle Alpi Orobie. Una donna di 54 anni è scivolata e ha compiuto un volo di un centinaio di metri. L’ennesimo incidente in montagna di questa estate si è verificato nel territorio comunale di Bema (Sondrio), fra il Passo del Verrobbio a circa 2000 metri e il Passo San Marco, al confine con la bergamasca Val Brembana. https:www.ilgiorno.itbergamocronacastambecco-travolge-escursionista-s09uv21e L’incidente sulla cresta . L'allarme è stato lanciato alle 14,44 da un uomo di Olmo al Brembo (Bergamo), uscito al mattino con la compagna per un'escursione sulle Orobie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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