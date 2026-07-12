Incidente ad alta quota sulle Alpi Orobie | escursionista 54enne scivola dalla cresta e precipita per 100 metri è grave

Notizia in breve

Un escursionista di 54 anni è caduto da una cresta a circa 100 metri di altezza sulle Alpi Orobie, tra le province di Sondrio e Bergamo. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso sul luogo dell’incidente. Le forze di soccorso hanno intervenuto con un’eliambulanza e tecnici specializzati. La dinamica esatta della caduta non è ancora nota.