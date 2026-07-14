Allargamento UE quattro candidati accelerano | passi avanti per Ucraina Moldova Montenegro e Albania

Martedì, Montenegro e Albania hanno ricevuto segnali di progressi concreti verso l’adesione all’Unione europea, con passi avanti nelle procedure di adesione. Contestualmente, Ucraina e Moldova hanno aperto ufficialmente i capitoli negoziali relativi a politica estera e sicurezza, segnando un avanzamento nei loro percorsi di adesione. La Commissione europea ha confermato i movimenti nelle trattative, che riguardano ora le fasi di approfondimento e negoziazione formale.

Milano, 14 luglio 2026 – L’Unione europea fa un nuovo passo avanti verso l’allargamento. Martedì Montenegro e Albania si avvicinano sempre di più all’adesione, mentre Ucraina e Moldova hanno aperto i capitoli negoziali su politica estera e sicurezza. Nella giornata di martedì si sono tenute a Bruxelles conferenze intergovernative per aprire o chiudere formalmente i canali negoziali dei quattro principali Paesi candidati all’adesione, in una delle più grandi operazioni di allargamento del blocco degli ultimi 20 anni. Nel 2004 dieci Paesi avevano aderito all’Unione europea, mentre l'ultimo paese ad essere accolto all’interno dell’UE è stato la Croazia nel 2013. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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