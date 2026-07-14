Alessandro Fancellu, atleta della MBH Bank CSB Telecom Fort, afferma di aver passato professionista troppo presto e di non sentirsi inferiore a Piganzoli. Ha sottolineato come la sua svolta sia arrivata grazie all’introduzione dei carboidrati nella dieta. All’interno della formazione italo-ungherese, Fancellu è riconosciuto come un punto di riferimento, apprezzato per le sue prestazioni e il ruolo nel team.

Alessandro Fancellu è il nome di riferimento della MBH Bank CSB Telecom Fort e, all’interno della formazione italo-ungherese, tutti ne parlano con grande stima. Staff e compagni riconoscono nel corridore comasco, classe 2000, un atleta che sembra aver finalmente ritrovato serenità, continuità e fiducia dopo alcuni anni tutt’altro che semplici. Il suo percorso nel professionismo è iniziato nella seconda parte del 2020 come stagista alla Trek-Segafredo, prima del passaggio alla Eolo-Kometa, dove ha militato per tre stagioni senza però riuscire a esprimere il proprio potenziale. Nel 2024 ha indossato la maglia della Q36.5, esperienza che gli ha permesso di compiere un importante salto di qualità soprattutto sotto l’aspetto della preparazione e dell’alimentazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Fancellu: “Non ero inferiore a Piganzoli, passai professionista troppo presto. La svolta con i carboidrati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio Alessandro Bisagno, una vita spenta troppo presto. “Amava ogni tipo di sport”

Olanda-Marocco, troppo presto e troppo bellaL'Olanda e il Marocco si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale, un match che avrebbe potuto essere più avanti nel torneo.