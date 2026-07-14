Sophia Loren sta bene, questa la conferma di Alessandra Mussolini, che ha smentito le voci circolate online e sui media riguardo alle sue condizioni di salute. Nessuna indicazione di problemi o emergenze, secondo quanto dichiarato dalla nipote dell’attrice. Le notizie preoccupanti sono state smentite ufficialmente da Mussolini, che ha rassicurato sulla reale situazione di Loren.

Sophia Loren sta bene. A dirlo, spegnendo sul nascere le voci preoccupanti che stavano circolando online e anche negli ambienti giornalistici, è la persona che meglio di chiunque altro può saperlo: la nipote Alessandra Mussolini. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia di un presunto ricovero della diva; un’indiscrezione infondata. Come sta Sophia Loren, le parole della nipote Alessandra Mussolini. Con un messaggio affidato ai social, Alessandra Mussolini ha voluto spazzare via ogni preoccupazione. Un intervento sentito, quasi affettuoso: “Cari amici, in queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sophia, e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Mussolini smentisce le fake news su Sophia Loren: come sta

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Alessandra Mussolini è tornata sui social

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