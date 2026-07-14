Nella quarta puntata di Temptation Island 2026, trasmessa ieri sera su Canale 5, è stata ufficializzata la rottura tra Alessandra e Rosario, con quest’ultimo che ha assistito alla decisione della compagna di lasciarlo. Nel corso dell’episodio, Soraya ha rifiutato di partecipare al falò di confronto anticipato richiesto da Cristian. Giovanni si è infuriato di fronte alla situazione.

N ella quarta puntata di Temptation Island 2026, andata in onda ieri su Canale 5, è scoppiata un’altra coppia. Dopo la fine della storia tra Gabriele e Sara, che si sono lasciati nella terza puntata, ieri sera a rompere sono stati Alessandra e Rosario, per volontà di lei. Per un pelo non è finita anche tra Cristian e Soraya, se solo lei si fosse presentata al falò di confronto anticipato richiesto da lui. E finalmente Filippo Bisciglia ha introdotto la storia di altre due coppie finora ai margini: quelle formata da Francesca e Danilo e quella formata da Iris e Andrea. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › Come finirà il primo falò a tre di “Temptation Island 2026”? Le anticipazioni della quarta puntata Temptation Island 2026, pagelle quarta puntata 13 luglio, diretta coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alessandra lascia Rosario, mentre Soraya rifiuta il falò di confronto anticipato richiesto da Cristian. E Giovanni sbotta

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Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

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