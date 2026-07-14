Alcaraz vede il ritorno | controlli positivi l’annuncio

Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo nei prossimi giorni dopo oltre tre mesi di stop. Il suo medico, il professor Ángel Ruiz-Cotorro, sta valutando la situazione e potrebbe dare il via libera definitivo. La decisione arriva dopo un’attesa durata più di tre mesi, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta. Non sono stati comunicati altri aggiornamenti ufficiali.

La lunga attesa potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Carlos Alcaraz è sempre più vicino al ritorno in campo dopo oltre tre mesi di stop e, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare il via libera definitivo da parte del medico che lo segue, il professor Ángel Ruiz-Cotorro. Se gli ultimi controlli confermeranno i progressi registrati finora, il tennista spagnolo dovrebbe tornare a giocare nel Masters 1000 di Cincinnati, torneo che conquistò un anno fa e che rappresenterebbe il primo passo verso il rientro nel circuito in vista degli US Open. Tre mesi lontano dai campi. L’ultima partita disputata da Alcaraz risale al torneo di Barcellona, nella prima metà di aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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