Al via la terza edizione del Rome Fashion Show all’Eur
Il Rome Fashion Show #Haute Couture tornerà il 18 e 19 luglio 2026, segnando la terza edizione dell’evento dedicato all’Alta Moda nella capitale. La manifestazione si svolgerà all’Eur, confermando il ritorno di Roma come centro di eccellenza sartoriale. L’evento si svolge due anni dopo l’ultima edizione, attirando designer e appassionati del settore. La data e il luogo sono stati annunciati ufficialmente, con l’obiettivo di rilanciare il settore della moda di alta gamma.
Il ritorno dell’Alta Moda nella Capitale. Roma torna a essere il palcoscenico dell’eccellenza sartoriale. Il Rome Fashion Show #Haute Couture giunge alla sua terza edizione, confermando l’appuntamento per il 18 e 19 luglio 2026. L’evento, sotto la direzione artistica di Steven G. Torrisi, si svolgerà presso l’elegante cornice del Salone delle Colonne all’EUR. L’obiettivo è riposizionare il comparto moda in uno scenario internazionale, unendo la tradizione del design alla spinta innovativa dei nuovi creativi, con grande attenzione agli standard tecnici delle collezioni. Tra i protagonisti attesi sulle passerelle capitoline figurano nomi storici e ambasciatori dello stile, in un calendario che ricorda l’eleganza che il fashion designer Zuccarello e altri maestri portano costantemente in scena. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Schiaparelli Spring/Summer 2026 Fashion Show | Paris Fashion Week
Notizie e thread social correlati
Rome Fashion Show 2026: alta moda ed ecosostenibilità all’EURIl 18 e 19 luglio 2026 si è svolta la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture al Salone delle Colonne all’EUR.
Temi più discussi: Al via la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture; Rome Fashion Show #Haute Couture 2026, Roma torna capitale dell'Alta Moda tra creatività, sostenibilità e dialogo sociale; Rome Fashion Show 2026 | alta moda ed ecosostenibilità all’EUR.
Al via la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture 18-19 luglio 2026 Salone delle Colonne – Eur – Roma Al via la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’E facebook
Rome Fashion Show 2026: alta moda ed ecosostenibilità all’EURLa terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture porta al Salone delle Colonne all’EUR due giorni di sfilate, nuovi talenti ed ecosostenibilità, con ambasciatori internazionali e un focus sulla ... funweek.it
Rome Fashion Path: terza edizione con cento protagonisti in cittàRome Fashion Path trasforma la città in una mappa della creatività contemporanea. Il programma si apre il 12 maggio alla Kou Gallery con Fashion is a collective action!. Il 13 maggio, l'hostel ... it.blastingnews.com