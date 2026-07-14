Al via la terza edizione del Rome Fashion Show all’Eur

Notizia in breve

Il Rome Fashion Show #Haute Couture tornerà il 18 e 19 luglio 2026, segnando la terza edizione dell’evento dedicato all’Alta Moda nella capitale. La manifestazione si svolgerà all’Eur, confermando il ritorno di Roma come centro di eccellenza sartoriale. L’evento si svolge due anni dopo l’ultima edizione, attirando designer e appassionati del settore. La data e il luogo sono stati annunciati ufficialmente, con l’obiettivo di rilanciare il settore della moda di alta gamma.