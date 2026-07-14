È partita la seconda Festa Azzurra, dedicata a sicurezza, lavoro e alle prossime elezioni amministrative. La manifestazione si svolge in un’area dove la sicurezza e i servizi sono valutati come insufficienti, creando difficoltà nel attrarre imprese e generare occupazione. La questione della sicurezza pubblica e dei servizi pubblici sembra essere al centro del dibattito locale, con l’obiettivo di affrontare le criticità che ostacolano lo sviluppo economico e l’attrattività del territorio.

EMPOLI Con incerto livello di sicurezza e di prestazioni di servizi, un territorio non attrae impresa e quindi non produce lavoro: da questo assunto è partito Simone Campinoti, segretario regionale di Forza Italia e responsabile nel partito dello sportello dei finanziamenti europei, per illustrate i contenuti della seconda edizione della Festa Azzurra in programma venerdì prossimo nel giardino della chiesa di Villanuova alle 19. Insieme a lui, c’erano il coordinatore dell’Empolese Valdelsa Nicola Nascosti, il responsabile dell’organizzazione a livello provinciale Samuele Castellaneta e il dirigente comunale Alessandro Cino. "Invece - ha proseguito Campinoti - il nostro non è un territorio percepito in sicurezza e non mi sembra ci sia il sostegno necessario all’impresa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la seconda Festa Azzurra. Al centro sicurezza, lavoro e le prossime amministrative

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Saint-Tropez (Sous le soleil) - Une histoire de fous S12EP10

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