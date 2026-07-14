Al Nassr, club arabo che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo con un contratto da 200 milioni di euro all'anno, si trova in difficoltà finanziaria. Secondo fonti locali, il club avrebbe esaurito le risorse economiche necessarie per sostenere le spese, portando a un possibile ridimensionamento delle attività e delle operazioni. La situazione è stata riportata da media dell'area, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

Al Nassr in crisi finanziaria? Sembra incredibile, ma dall'Arabia dicono di si: il club dove gioca Cristiano Ronaldo, pagato 200 milioni di euro l'anno, non avrebbe più soldi. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, che cita come fonte qualificata Arriyadiyah cioè il principale giornale sportivo del paese arabo, i debiti del club sarebbero divenuti insostenibili con le spese che supererebbero di gran lunga i ricavi. A tal punto che i giocatori starebbero ricevendo gli stipendi più lentamente o addirittura ridotti. Il mercato dell'Al Nassr, a conferma di quanto riportato, è completamente fermo in entrata: Marcelo Brozovic, una delle colonne della squadra, è andato via a zero e non è stato sostituito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Al Nassr, anche i ricchi piangono: club arabo in difficoltà finanziaria, ridimensionamento in vista?

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