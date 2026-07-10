Anche i ricchi piangono | ad Avellino firme per tassare grandi patrimoni

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:00 in corso ad Avellino si svolge una raccolta firme per una proposta di legge popolare chiamata 1%EQUO, che prevede un’imposta patrimoniale annuale progressiva sui patrimoni superiori a 2 milioni di euro, inclusa la prima casa.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dalle ore 18:00 sul corso di Avellino, all’altezza di piazzetta Agnes, ci sarà la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare 1%EQUO, che introduce un’imposta patrimoniale annuale progressiva sui gr andi patrimoni superiori a 2 milioni di euro oltre alla prima casa.   La proposta prevede aliquote comprese tra l’1% e il 3,5% sulla quota eccedente la soglia di 2 milioni, con esclusione dell’abitazione principale, oltre un allineamento alla media europea delle aliquote dell’imposta di successione. Il gettito, stimato tra i 26 e i 60 miliardi annui, sarà vincolato al finanziamento di sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, disabilità e sostegno al reddito, oltre a una quota destinata alla diminuzione dell’IRPEF. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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