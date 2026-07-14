Al giornalista e scrittore Renato Farina il titolo di Riconoscenza del Comune di Pukë Albania

Notizia in breve

Il Comune di Pukë ha conferito a Renato Farina il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë». La cerimonia si è svolta nella città del Nord dell’Albania, nota per la sua storia. Farina, giornalista, scrittore ed ex deputato italiano, ha ricevuto il riconoscimento durante un evento ufficiale. La premiazione è stata annunciata dal Comune attraverso un comunicato. La consegna del titolo si è svolta in presenza di rappresentanti locali e invitati.