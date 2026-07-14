Al giornalista e scrittore Renato Farina il titolo di Riconoscenza del Comune di Pukë Albania
Il Comune di Pukë ha conferito a Renato Farina il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë». La cerimonia si è svolta nella città del Nord dell’Albania, nota per la sua storia. Farina, giornalista, scrittore ed ex deputato italiano, ha ricevuto il riconoscimento durante un evento ufficiale. La premiazione è stata annunciata dal Comune attraverso un comunicato. La consegna del titolo si è svolta in presenza di rappresentanti locali e invitati.
Il Comune di Pukë, storica città del Nord dell’Albania, ha conferito a Renato Farina, giornalista, scrittore ed ex deputato del Parlamento italiano, il titolo di «Riconoscenza del Comune di Pukë» (Mirënjohje e Bashkisë Pukë). Il riconoscimento, deliberato con decisione n. 14 del 16 giugno 2026 a firma del sindaco Rrok Dodaj, sarà consegnato mercoledì 15 luglio nel corso di una cerimonia pubblica. La motivazione cita «il prezioso contributo alla vita pubblica, istituzionale, mediatica e culturale italiana», l’impegno «a sostegno dei processi di integrazione della comunità albanese in Italia, nella promozione del dialogo interculturale, dei... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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