Agenzia delle Entrate pignora il conto ma lui aveva chiesto di pagare a rate | il caso

Da quifinanza.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tecnico padovano ha visto il suo conto corrente pignorato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a causa di una cartella esattoriale di circa 20.000 euro. Dopo il pignoramento, il conto è stato bloccato, impedendogli di utilizzare il bancomat anche per spese quotidiane. L’uomo aveva richiesto di pagare a rate, ma non è stato possibile. Il professionista lavora spesso all’estero nel settore sanitario.

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Un conto corrente pignorato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’impossibilità di usare il bancomat anche per spese quotidiane. È quanto accaduto a un tecnico padovano attivo nel settore sanitario, spesso all’estero per lavoro, che si è trovato con le somme presenti sul conto bloccate dopo una cartella esattoriale da quasi 20mila euro. Il caso nasce da mancati versamenti Irpef, comprensivi di sanzioni e interessi. Le imposte, secondo quanto riferito dal tributarista che segue il contribuente, non vengono contestate. Il punto riguarda invece la procedura: prima della cartella sarebbe dovuto arrivare un avviso bonario, che avrebbe consentito di pagare con sanzioni ridotte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Pignoramenti conto corrente agenzia delle entrate

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