Un contribuente ha scoperto che il fisco aveva pignorato il suo conto corrente, anche se non aveva ricevuto l’avviso di pagamento. L’ente aveva avviato la procedura di riscossione forzata prima che arrivasse l’avviso, impedendogli di effettuare i pagamenti rateali già tentati. La situazione ha causato notevoli difficoltà, con il conto svuotato e senza che lui fosse stato preventivamente informato. La vicenda si è sviluppata senza che il contribuente ricevesse comunicazioni ufficiali prima del pignoramento.

Scopre che il Fisco gli ha pignorato il conto corrente, rendendogli la vita impossibile. E da lì parte un’odissea, innescata dall’iniziale mancato arrivo di un avviso bonario e dal Fisco che aveva mandato avanti la riscossione forzata, nonostante fosse già partito il tentativo di pagare a rate quanto chiesto. Il primo segnale, a inizio luglio, era arrivato sul campo da tennis, con l’impossibilità di pagare l’ora giocata col bancomat, stranamente bloccato. Salvo scoprire subito dopo che il motivo era che l’intero importo del conto era stato pignorato dall’Agenzia delle entrate riscossione e mettere in moto febbrili tentativi, non facili e per ora senza un esito definitivo, di mettersi in contatto e risolvere la grana con l’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - L'Agenzia delle entrate gli svuota il conto corrente per un avviso non recapitato: «E avevo anche tentato di pagare a rate»

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Truffa via PEC: il mittente sembra ufficiale, ma il link ti svuota il conto. Come funziona.

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