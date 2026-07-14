Buddy Matthews è stato dichiarato idoneo medicalmente dopo circa 17 mesi di stop. Dopo un periodo segnato da infortuni, interventi chirurgici e vari ritardi, il wrestler della AEW può riprendere l’attività sul ring. La notizia è stata comunicata dall’atleta stesso, che torna così a gareggiare in modo ufficiale.

Buddy Matthews è ufficialmente pronto a tornare sul ring. Dopo oltre un anno segnato da infortuni, un intervento chirurgico e continui contrattempi, la star della AEW ha annunciato di aver finalmente ottenuto l’idoneità medica. È stato lo stesso Matthews a confermare la notizia tramite Instagram, condividendo un messaggio criptico che ha lasciato pochi dubbi sulla conclusione del suo lungo percorso di recupero: “Il Diavolo ha firmato il nulla osta. L’Inferno ha messo il suo timbro di approvazione. Non ci sono più ostacoli. Ora conta solo il momento giusto”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buddy Matthews (@snmbuddy) Il comeback di Buddy Matthews prende forma: Allenamenti e segnali positivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Buddy Matthews ottiene l’idoneità medica dopo 17 mesi di stop

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