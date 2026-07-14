Aeroporti del Nord in allerta per il carburante La situazione dei voli
Aeroporti del Nord Italia sono in allerta a causa di una temporanea carenza di carburante per gli aerei. La situazione interessa l’aeroporto Marconi di Bologna, e gli scali di Milano Linate, Venezia e Treviso. La difficoltà nella fornitura ha causato rallentamenti e cancellazioni di voli. Le autorità aeroportuali stanno gestendo le operazioni per limitare i disagi. La carenza di carburante si è verificata in alcuni scali senza un’ulteriore comunicazione ufficiale sui tempi di risoluzione.
Diversi aeroporti del Nord Italia sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La situazione riguarda, tra gli altri, l’aeroporto Marconi di Bologna e gli scali di Milano Linate, Venezia e Treviso. La criticità sarebbe legata al ritardo nell’arrivo di una nave cisterna incaricata di consegnare jet fuel, cioè il carburante utilizzato per il rifornimento degli aeromobili. Perché manca carburante negli aeroporti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, al momento gli aeroporti coinvolti non sembrano intenzionati a emettere Notam ( avviso ufficiale rivolto a piloti, compagnie aeree e operatori del settore), a differenza di quanto accaduto in una precedente situazione simile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Emergenza cherosene negli aeroporti Italiani: razionamenti e voli a rischio in 4 grandi scali
Notizie e thread social correlati
Voli, scatta l’allarme per carenza carburante: richiesta di razionamenti jet fuel in alcuni aeroporti italianiUn fornitore di carburante per aerei ha segnalato una carenza di scorte di jet fuel negli aeroporti italiani.
Aeroporti Roma, verso lo stop dei controlli biometrici: rischio caos estivo dei voliAeroporti di Roma avverte che il nuovo sistema europeo di controlli biometrici alle frontiere potrebbe causare code e ritardi significativi durante...
Temi più discussi: Carenza di jet fuel: scatta il razionamento del carburante negli aeroporti del Nord Italia; Voli, aeroporti italiani in allerta sul carburante per gli aerei: Non è arrivata una nave cisterna; Aeroporti, allerta carburante: Air Bp segnala problemi di rifornimento per gli scali del Nord; Carburante aereo razionato all’aeroporto di Bologna, voli a rischio. Allarme per gli scali del Nord Italia.
Sos carburante aereo: le rotte europee fanno i conti con i tagli ai rifornimenti Gestione al millimetro per gli aeroporti del Nord colpiti dai ritardi delle cisterne. Nessun velivolo a terra grazie alle immediate misure di ridistribuzione interna Leggi l’articolo completo facebook
Hormuz di nuovo chiuso e guerra riaperta, aeroporti del Nord Italia in allerta: rischio razionamento carburante per i voli ift.tt/sSzZH1d x.com
Aeroporti del Nord in allerta per il carburante. La situazione dei voliAeroporti del Nord Italia in allerta per una temporanea difficoltà nelle forniture di carburante. Le città coinvolte ... quifinanza.it
Carenza carburante aerei, in allerta alcuni aeroporti del Nord Italia: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Carenza carburante aerei, in allerta alcuni aeroporti del Nord Italia: cosa sappiamo ... tg24.sky.it