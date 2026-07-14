aeroporti del nord in allerta per il carburante la situazione dei voli

Notizia in breve

Aeroporti del Nord Italia sono in allerta a causa di una temporanea carenza di carburante per gli aerei. La situazione interessa l’aeroporto Marconi di Bologna, e gli scali di Milano Linate, Venezia e Treviso. La difficoltà nella fornitura ha causato rallentamenti e cancellazioni di voli. Le autorità aeroportuali stanno gestendo le operazioni per limitare i disagi. La carenza di carburante si è verificata in alcuni scali senza un’ulteriore comunicazione ufficiale sui tempi di risoluzione.