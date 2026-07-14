Il centrocampista francese, in vista della semifinale mondiale, ha dichiarato che la forza della squadra risiede nell’alchimia del gruppo e che non temono nessuno. Ha aggiunto che il focus è sul collettivo, mentre la Spagna si prepara a affrontare la partita con questa mentalità. Rabiot, che sta vivendo un’ottima esperienza in Qatar, ha confermato l’obiettivo di raggiungere la terza finale consecutiva per la Francia.

Il centrocampista del Milan alla vigilia della semifinale Mondiale: «Non temiamo nessuno. Vogliamo la terza finale consecutiva». Adrien Rabiot sta disputando un gran Mondiale, in linea con la dimensione e le ambizioni della Francia. Oggi ci sarà il test più duro, la semifinale con la Spagna. La Gazzetta dello Sport ospita oggi le parole del centrocampista del Milan. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PAURA « Sinceramente noi non temiamo nessuno. Per il percorso in questo Mondiale, per le condizioni in cui siamo, poi è chiaro, è tutto molto aperto ». COSA FA PENSARE CHE LA FRANCIA VINCERA’ DOPO 2 SCONFITTE CON LA SPAGNA « Niente, niente (ride, ndr). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Adrien Rabiot: «La forza della Francia è l’alchimia del gruppo. La Spagna? Pensiamo al collettivo»

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