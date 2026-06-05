Un nuovo aperitivo gourmet combina tartufo e innovazione digitale, offrendo un formato moderno che valorizza la tradizione. La ricerca del tartufo coinvolge ancora oggi cani addestrati, mantenendo un legame etico con pratiche di raccolta sostenibili. La proposta mira a integrare tecniche tradizionali e tecnologie digitali per creare esperienze culinarie innovative. L’evento si svolge in un contesto di valorizzazione delle pratiche di raccolta e di promozione del prodotto.

Come può il tartufo trasformarsi in un formato da aperitivo moderno?. Quale legame etico unisce i cani da tartufo alla ricerca tradizionale?. Come sono nati i Trifulòt e come si producono oggi?. In che modo un'azienda piemontese è arrivata in 63 Paesi?.? In Breve L'evento si è svolto il 29 maggio scorso a Piobesi d'Alba.. Vania Pillepich ha guidato un workshop artistico con colori acrilici ispirati al brand.. Giulio Bava ha condotto una degustazione di cocktail e storia del vermouth.. L'azienda opera dal 1968 e esporta prodotti in 63 Paesi del mondo.. Il sapore della modernità: il Trufflemania Color Event ridefinisce l’aperitivo tra tradizioni piemontesi e creatività digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tartufo e innovazione: l’aperitivo gourmet tra tradizione e digitale

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