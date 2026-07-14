Addio Ai Act l’omnibus del Parlamento europeo ha smantellato ogni protezione

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha approvato una revisione delle norme sull'intelligenza artificiale, eliminando le protezioni precedenti. La modifica, sostenuta dalla destra politica, mira a semplificare le procedure e ridurre le restrizioni. La nuova legislazione abolisce le misure di tutela precedenti contro i rischi dell'intelligenza artificiale, favorendo un quadro più permissivo. La decisione ha suscitato critiche da parte di chi teme un aumento delle minacce legate a tecnologie sviluppate in Silicon Valley.