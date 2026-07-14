Addio Ai Act l’omnibus del Parlamento europeo ha smantellato ogni protezione
Il Parlamento europeo ha approvato una revisione delle norme sull'intelligenza artificiale, eliminando le protezioni precedenti. La modifica, sostenuta dalla destra politica, mira a semplificare le procedure e ridurre le restrizioni. La nuova legislazione abolisce le misure di tutela precedenti contro i rischi dell'intelligenza artificiale, favorendo un quadro più permissivo. La decisione ha suscitato critiche da parte di chi teme un aumento delle minacce legate a tecnologie sviluppate in Silicon Valley.
Europa Una revisione voluta dalla destra Ue in nome della "semplificazione". Che fa tabula rasa della resistenza alla minaccia dell'intelligenza artificiale made in Silicon Valley Europa Una revisione voluta dalla destra Ue in nome della "semplificazione". Che fa tabula rasa della resistenza alla minaccia dell'intelligenza artificiale made in Silicon Valley Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’intelligenza artificiale made in Europe arriverà forse domani. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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