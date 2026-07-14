Giacomo Scanzi, giornalista e storico, è deceduto domenica 12 luglio. È stato direttore del Giornale di Brescia dal 2005 al 2015, ruolo che ha ricoperto per dieci anni. La sua scomparsa è stata annunciata nel settore del giornalismo e della cultura locale. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla causa del decesso. La sua carriera si è concentrata sulla diffusione di notizie e approfondimenti nella regione.

Il mondo del giornalismo e della cultura bresciana è in lutto: domenica 12 luglio si è spento Giacomo Scanzi, dal 2005 al 2015 direttore del Giornale di Brescia. Lui che aveva vissuto l’esperienza febbrile del quotidiano, e dunque l’urgenza della tempestività, ha voluto che la notizia venisse data solo a funerali avvenuti, ora che la salma riposa nel cimitero di Lozio, in Valcamonica. Scanzi aveva scelto il paese camuno come buen retiro, lontano dal mondo e dai suoi clamori, per dedicarsi alla lettura, alla pittura, alla contemplazione, alla scrittura (con due libri bellissimi: «L’ultimo inverno del Novecento» e «L’Odissea di Kazantzakis») che insieme alla vela rappresentavano le sue grandi passioni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Addio a Giacomo Scanzi: giornalista e storico, è stato Direttore del Giornale di Brescia per dieci anni

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