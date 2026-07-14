Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo l'accoltellamento di un 19enne avvenuto tra il 6 e il 7 giugno in piazza Volta. La notte dell'aggressione, avvenuta intorno all'1.30, il giovane ha ferito l'altra persona all’addome senza un motivo apparente. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Como, 14 luglio 2026 – La notte tra il 6 e il 7 giugno scorso in piazza Volta, verso la 1.30, un ragazzo di 19 anni era stato ridotto in fin di vita da una coltellata, che gli era stata sferrata all'addome da un altro giovane, senza alcun motivo. Ora i carabinieri di Como, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventunenne di origine egiziana residente a Como, accusato di tentato omicidio in quanto ritenuto l'autore di quell’aggressione, rimasta ancora oggi senza spiegazioni. La dinamica e l’inchiesta. Soccorso dai carabinieri del Radiomobile, che avevano subito tamponato la ferita evitando il peggio, il diciannovenne era stato trasportato in codice rosso in ospedale, operato d'urgenza e poi ricoverato con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellamento di piazza Volta: arrestato un 21enne. È accusato di tentato omicidio

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